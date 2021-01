Bolsonaro cometeu novo crime de responsabilidade ao mandar imprensa à PQP, aponta jurista

Para o advogado Marcelo Uchoa, da Associação de Juristas pela Democracia, Jair Bolsonaro violou a Constituição, agrediu a imprensa e estimulou ódio contra jornalistas em sua manifestação sobre o escândalo do leite condensado edit

247 - O advogado Marcelo Uchoa, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, avaliou que Jair Bolsonaro cometeu um novo crime de responsabilidade pelo ataque à imprensa nesta quarta-feira (27), ao se manifestar sobre o escândalo do leite condensado.

Pelo Twitter, o jurista afirmou que Bolsonaro violou o Artigo 85 da Constituição Federal e a Lei 1.079/50 ao dizer mandar a imprensa à "puta que pariu", e que as latas de lei condensado seriam para "encher o rabo da imprensa".

Além disso, Bolsonaro estimula o ódio contra a imprensa, "pondo em risco a vida de jornalistas em todo país", avalia Marcelo Uchoa.

⚠️ Gravíssimo:

1. Responde na condição de presidente, portanto, comete novo crime de responsabilidade (CF, art 85 V c/c Lei 1079/50)

2. Ataca a imprensa, em consequência, a democracia.

3. Estimula o ódio do séquito de trogloditas pondo em risco a vida de jornalistas em todo país. pic.twitter.com/Kq2tmbTo1E — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) January 27, 2021

Nesta quarta-feira, partidos políticos de oposição ao governo protocolaram mais um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. No documento, PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL e Rede apontam 15 crimes cometidos pelo presidente na condução da pandemia da covid-19 e afirmam que Bolsonaro não garantiu o direito da população à saúde, previsto na Constituição.

Também nesta quarta, os deputados Marcelo Freixo (PSOL) e Helder Salomão (PT-MG) ingressaram com pedidos de abertura de uma CPI para investigar os gastos do governo com alimentação.

