Bolsonaro se revolta após escândalo do leite condensado e manda imprensa à PQP (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro se manifestou nesta quarta-feira (27) com uma chuva de ataques e xingamentos a jornalistas, após a divulgação dos gastos de R$ 15,6 milhões do governo com leite condensado em 2020.

Durante reunião com ministros e apoiadores do governo, Bolsonaro mencionou o assunto e demonstrou exasperação. "Vai pra puta que o pariu, rapaz. Imprensa de merda", disse ele aos gritos. "É para encher o rabo de vocês da imprensa essas latas de leite condensado", acrescentou Bolsonaro.

Nesta quarta-feira, deputados da oposição protocolaram pedidos de abertura da CPI do Leite Condensado, para investigar os gastos do governo com alimentação em 2020, que chegaram a R$ 1,8 bilhão.

