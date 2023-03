Bolsonaro é aconselhado a fazer série de viagens internacionais para abafar escândalo das joias sauditas

"O conselho que dou é que, neste primeiro momento, viaje o mundo estreitando as relações com outros políticos de direita", disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aconselhou Jair Bolsonaro (PL) a adiar o seu retorno ao Brasil por meio da realização de uma sua permanência a fazer uma série de viagens internacionais para mentar contatos com “lideranças de direita”.

O conselho foi dado em meio ao escândalo das jóias sauditas avaliadas em R$ 16,5 milhões que o ex-mandatário teria tentado incorporar ao seu acervo pessoal e não ao patrimônio da União, como determina a legislação.

“O conselho que dou é que, neste primeiro momento, viaje o mundo estreitando as relações com outros políticos de direita. Essa troca de experiência é muito boa, enriquece a bagagem. Você vê, inclusive, a estratégia dos nossos opositores da esquerda para cada país”, disse Eduardo à coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo.

“Entre os partidos citados pelo deputado como os que Bolsonaro deveria se encontrar estão as siglas de extrema direita ‘Chega’, de Portugal, presidida pelo deputado André Ventura, e ‘Vox’, da Espanha, que tem Santiago Abascal no comando”, ressalta a reportagem.

Na terça-feira (14), Bolsonaro disse que poderia deixar os Estados Unidos e retornar ao Brasil no dia 29 de março, após “estudar a situação” no Brasil. Ele viajou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, penúltimo dia de seu mandato à frente do Executivo Federal, sem fixar uma data para voltar ao Brasil.

