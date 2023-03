Bolsonaro diz que provavelmente retornará ao Brasil em 29 de março, após "estudar a situação"

Ex-ocupante do Planalto diz que vai avaliar a situação no Brasil "sete dias antes" da data prevista para o seu retorno. Michelle Bolsonaro deverá retornar ao país no dia 21 edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) anunciou, na terça-feira (14), que poderá deixar os Estados Unidos e retornar ao Brasil no dia 29 de março, após “estudar a situação” no Brasil. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que viajou para o território estadunidense no início da semana e já se encontrou com o ex-chefe de governo em evento na Flórida, deverá voltar ao Brasil no próximo dia 21.

"Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 deste mês. Sete dias antes a gente estuda a situação: como está o Brasil, como estão os contatos aqui", disse Bolsonaro durante o evento de empreendedores brasileiros, de acordo com o jornal O Globo. Ele viajou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, penúltimo dia de seu mandato à frente do Executivo Federal.

Bolsonaro vem protelando o seu retorno ao país em meio aos sucessivos escândalos que passaram a ser revelados desde a sua partida. O último caso envolve a tentativa de se apropriar de joias avaliadas em R$ 16,5 milhões dadas pela monarquia saudita e que deveriam ter sido incorporadas ao patrimônio da União. Um segundo conjunto de joias, avaliado em cerca de R$ 400 mil, foi incorporado ao acervo pessoal do ex-mandatário.

O retorno antecipado de Michelle se deve ao fato dela tomar posse da presidência do PL Mulher no próximo dia 21. “Dessa forma, Michelle estará longe de Bolsonaro no aniversário do ex-presidente, que ocorre justamente no dia 21. E, também, passará o próprio aniversário longe dele, uma vez que assopra as velas no dia seguinte”, diz a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

