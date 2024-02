Bolsonaro muda discurso e diz que pensar em estado de sítio de forma legal 'não é crime'

Segundo investigações da PF, Bolsonaro queria usar o estado de sítio para impedir a posse do presidente Lula e se perpetuar no poder edit

247 - Investigado pela Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura um suposto planejamento para um um golpe de Estado, Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o estado de sítio é um dispositivo constitucional e que se um presidente pensa em usá-lo de forma legal, “isso não é crime”.

“O estado de sítio começa convocando os Conselhos da República e da Defesa, incluindo autoridades políticas. Nada disso foi feito, sequer o primeiro passo foi dado. São dispositivos constitucionais. Se um presidente da República estivesse pensando em usar qualquer dispositivo de forma legal, isso não é crime”, disse Bolsonaro à CNN Brasil, nesta quarta-feira (28), ao chegar ao Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, para realizar exames de rotina. >>> Para 47% Bolsonaro participou de trama golpista e para 50% seria justo prendê-lo, mostra pesquisa Quaest

Bolsonaro também voltou a afirmar que seus advogados não tiveram acesso aos autos do processo que investiga a sua participação na trama golpista. “A minha defesa não teve acesso ao processo, não sabemos o que está lá”, afirmou.

No domingo (25), o ex-mandatário participou de um ato convocado por ele, na Avenida Paulista, onde negou as acusações de tramar um golpe de Estado em 2022. Durante o evento, ele pediu anistia para os condenados pelos atos terroristas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, e disse querer "passar uma borracha no passado" em busca de "pacificação". >>> "A maioria já sabe e já concorda com Bolsonaro na cadeia", diz Rogério Correia

Na ocasião, ele afirmou que “golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer a classe política para o seu lado, empresários. Nada disso foi feito no Brasil”.

