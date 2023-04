Brics receberam 19 pedidos de filiação ao grupo neste ano

Apoie o 247

247 - Conforme relato da mídia local, Anil Sooklal, representante da África do Sul no grupo dos Brics, informou que o grupo recebeu 19 boas-vindas de novos membros. Sooklal apresentou as informações durante uma reunião de representantes dos países-membros dos Brics com enviados especiais do Oriente Médio e Norte da África na Cidade do Cabo.

Das 19 solicitações recebidas, 13 países formalizaram seus pedidos e outros seis realizaram consultas informais sobre o assunto. Entre os países que solicitaram a adesão, estão a Arábia Saudita e o Irã.

Os ministros de Relações Exteriores dos países-membros irão se reunir nos dias 2 e 3 de julho na África do Sul para discutir a possível entrada de novos países. A última vez que um país foi admitido no grupo foi em 2010, quando a África do Sul se tornou membro dos Brics.

