Cappelli: enviaremos ao STF o material solicitado e tornaremos públicas todas as imagens do dia 8/1

247 - Chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli disse que as imagens dos atos golpistas em Brasília (DF) serão públicas. O titular da pasta afirmou que enviará o material ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Seguiremos trabalhando no GSI amanhã a partir das 9h para dar cumprimento às determinações do ministro Alexandre de Moraes. Enviaremos ao STF o material solicitado e tornaremos públicas TODAS as imagens do dia 8/01", afirmou Cappelli no Twitter.

Ex-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias e outros militares apareceram em um vídeo dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

Em depoimento à PF, o general disse ter retirado extremistas do Planalto, mas não os prendeu, porque fazia 'gerenciamento de crise'.

