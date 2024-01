Carlos Jordy, do PL, é alvo da PF na 24ª fase da Operação Lesa Pátria

Agentes da PF foram até a Câmara dos Deputados para cumprir os mandados. Além disso, há buscas em locais no interior do estado do Rio de Janeiro relacionados ao parlamentar edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Na manhã desta quinta-feira, a 24ª fase da Operação Lesa Pátria foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), tendo como um dos alvos o deputado federal Carlos Jordy (PL), informa Camila Bomfim, do g1. A ação visa identificar e responsabilizar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

Segundo informações obtidas pela TV Globo, agentes da PF foram até a Câmara dos Deputados para cumprir mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra Jordy. Além disso, há buscas em locais no interior do estado do Rio de Janeiro relacionados ao parlamentar. A operação busca colher evidências que possam fortalecer a investigação sobre o envolvimento do deputado nos referidos atos antidemocráticos.

continua após o anúncio

A defesa de Carlos Jordy ainda não se pronunciou.

Os fatos investigados pela PF constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: