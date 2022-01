Com Bolsonaro internado em estado grave, Mourão encerra férias na Bahia

Vice-presidente passou o Réveillon com a família no litoral e está voltando nesta segunda-feira (3) para Brasília edit

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão retorna a Brasília na tarde desta segunda-feira (3), após férias com a família no litoral da Bahia. A volta ocorre no mesmo dia em que Jair Bolsonaro foi internado em um hospital particular em São Paulo para tratar um quadro de obstrução intestinal.

Mourão estava no estado desde 27 de dezembro. Ele ficou hospedado na Base Naval de Aratu, unidade da Marinha situada em São Tomé de Paripe, próximo a Salvador.

Sem examinar Bolsonaro pessoalmente, o médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que interrompeu suas férias nas Bahamas para atender o chefe do governo federal, afirmou que o caso de obstrução intestinal de seu paciente "provavelmente" não demandará uma intervenção cirúrgica.

Mas há controvérsias. Um cirurgião do Distrito Federal que já atendeu o presidente e outras personalidades da política e mantém linha de consulta direta com médicos da Presidência contou ao Brasil247 que a chance de nova cirurgia em Bolsonaro é de “mais de 9 em 10” possibilidades de ocorrer. Ou seja, superior a 90%. “Os médicos do presidente trabalham com esse cenário”, diz a fonte.

