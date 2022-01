'Meteu um atestado no primeiro dia útil do ano': internautas ironizam internação de Bolsonaro

"Para o Bolsonaro, intestino preso é motivo de interromper as férias, mas o Sul da Bahia embaixo d’água não", escreveu um internauta edit

247 - Internautas reagiram com ironia à notícia de que Jair Bolsonaro foi internado nesta segunda-feira (3) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com um caso de obstrução intestinal.

Muitos lembraram que nos últimos dias o chefe do governo federal esteve de férias no litoral de Santa Catarina e se negou a visitar a Bahia para prestar solidariedade e ajuda às vítimas das enchentes. Somente diante de um problema de Saúde ele resolveu interromper seu descanso.

Outros usuários brincaram com a situação, dizendo que Bolsonaro "meteu um atestado" no primeiro dia útil do ano.

Mal começa o ano e Bolsonaro arruma um atestado médico, para estender suas férias. Preguiçoso e vagabundo. Nunca gostou de estudar nem trabalhar. — Evilázio🚩📚🌎🖋#Brasil (@Evilzio5) January 3, 2022

Bolsonaro é o presidente mais brasileiro de todos os tempos: meteu atestado na volta das férias. — Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) January 3, 2022

Bolsonaro nem acabou as férias já foi pra licença médica. Sua situação de saúde se agravou? É possível. Aproveita, e pede pra sair! pic.twitter.com/AKTQ1goUw2 — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) January 3, 2022

Bolsonaro ficou mais de uma semana de férias em Santa Catarina pintando e bordando, quando volta ao "trabalho" já enfia logo um atestado.

E estamos só no terceiro dia do ano — Felipe do PT 🇨🇱 (@FelipeDOPT) January 3, 2022

Sempre que ele nota que fez merda, ele volta a sentir o intestino. Incrível.

https://t.co/0tMLMKHaLZ — Marcelo Soares (@msoares) January 3, 2022

“Bolsonaro interrompe férias para tratar nova obstrução intestinal”



pro Bolsonaro, intestino preso é motivo de interromper as férias, mas o Sul da Bahia embaixo d’água, não.



prioridades, né Brasil? — Iuri K. (@cinefilo_K) January 3, 2022

Bolsonaro não interrompeu as férias na praia para visitar os flagelados da Bahia. Teve que encerrá-las para internar-se em SP, talvez por obstrução intestinal. Lembremos tb que ele não se vacinou e se expôs ao vírus. Que recupere a saúde -sua e da população- pela qual não zelou. — Chico Alencar (@chico_psol) January 3, 2022

Imagina se o medico de Bolsonaro, que está em férias nas Bahamas, avisa que não irá interromper as férias e que irá mandar uns enfermeiros.



Só imagina... — Maurício E de Souza (@MaurcioErnesto4) January 3, 2022

Bolsonaro passou as férias na praia e andando de hotweels, saudável. Chega na hora de voltar ele mete atestado, todo mundo sabe que ele não trabalha mas pelo menos pode fingir neh? — MARCELO FURTADO (@MARCELO75389516) January 3, 2022

