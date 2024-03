Crítica de Lula ao genocídio promovido por Israel ampliou rejeição entre evangélicos

Apoie o 247

247 - Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) revela que 51% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente Lula (PT). Por outro lado, 46% desaprovam sua gestão. Segundo o levantamento, 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Comparado à pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2023, a aprovação de Lula sofreu uma queda de três pontos percentuais. Naquele momento, 54% dos entrevistados aprovavam seu trabalho, enquanto 43% o desaprovavam.

Entre os evangélicos, 62% desaprovam Lula, enquanto 35% o aprovam. Esse índice de desaprovação cresceu 6 pontos percentuais desde a última pesquisa, enquanto a aprovação diminuiu na mesma magnitude. Diretor da Quaest, Felipe Nunes aponta uma razão para o aumento da rejeição a Lula entre os evangélicos: a fala do presidente que comparou o genocídio do povo palestino promovido por Israel ao Holocausto. "A reação às falas de Lula comparando o que acontece em Gaza com o que aconteceu na 2ª Guerra Mundial parece dar boas pistas para explicar essa queda na avaliação do governo entre os evangélicos", explicou Nunes pelo X, antigo Twitter. >>> Para 47%, governo Lula é melhor que o de Bolsonaro, revela pesquisa Quaest

"Como já mostrado, 60% dos brasileiros consideram que Lula exagerou na comparação. Mas entre os evangélicos a rejeição à fala de Lula foi ainda maior: 69%! Ou seja, as declarações de Lula sobre Israel parecem ter ajudado a derrubar a avaliação do governo entre evangélicos, o que parece ter levado a avaliação ao seu nível mais baixo na série histórica", complementou. >>> Quaest: 46% acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses

Nunes também destacou que a própria base eleitoral de Lula teria discordado de sua afirmação: "as declarações foram tão mal recebidas que o presidente não conseguiu apoio majoritário nem dentro da sua base eleitoral. Entre quem votou em Lula, 45% apoiaram a posição do presidente e 43% rejeitaram. No bolsonarismo, 85% acreditam que o presidente exagerou. Para entender o tamanho do estrago, entre quem acha que Lula exagerou na comparação (60% da população), 60% desaprovam o governo. Entre quem acredita que não houve exagero por parte do presidente (28% da população), 78% aprovam seu governo".

9/ A reação às falas de Lula comparando o que acontece em Gaza com o que aconteceu na 2ª guerra mundial parece dar boas pistas para explicar essa queda na avaliação do governo entre os evangélicos. Como já mostrado, 60% dos brasileiros consideram que Lula exagerou na comparação. pic.twitter.com/k79A1PSkxK — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) March 6, 2024

11/ As declarações foram tão mal recebidas que o presidente não conseguiu apoio majoritário nem dentro da sua base eleitoral. Entre quem votou em Lula, 45% apoiaram a posição do presidente e 43% rejeitaram. No bolsonarismo, 85% acreditam que o presidente exagerou. pic.twitter.com/oSKI3ncqMY — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) March 6, 2024

12/ Pra entender o tamanho do estrago, entre quem acha que Lula exagerou na comparação (60% da população), 60% desaprovam o governo. Entre quem acredita que não houve exagero por parte do presidente (28% da população), 78% aprovam seu governo. pic.twitter.com/AHeW7VBpu3 — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) March 6, 2024

