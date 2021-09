Datafolha: para 76% dos brasileiros, Bolsonaro deve sofrer impeachment caso desrespeite decisões do STF

Apoie o 247

247 - 76% dos brasileiros acreditam que Jair Bolsonaro devia sofrer um processo de impeachment caso ele não cumpra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), como prometido em seu discurso na Avenida Paulista, em São Paulo, no ato do 7 setembro. Os números foram divulgados pela mais recente pesquisa Datafolha, publicada nesta sexta-feira (17).

O levantamento nacional foi realizado em 190 cidades com 3.667 eleitores, de 13 a 15 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

21% dos ouvidos não acreditam que Bolsonaro devia ser punido em caso de desobediência judicial. 3% não souberam responder.

"Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou", declarou Bolsonaro durante o ato golpista em São Paulo.

