De descendência libanesa, Haddad lamenta explosão no porto de Beirute

“Um povo magnífico que não merece tanto sofrimento”, escreveu Fernando Haddad no Twitter edit

Revista Fórum - São muitos os descendentes de libaneses que vivem no Brasil, e lamentam a tragédia ocorrida nesta terça-feira (4), com a explosão de um compartimento de armazenamento de munições, no Porto de Beirute, que já causou ao menos 50 vítimas fatais e produziu mais de 3 mil feridos – números que tendem a aumentar nas próximas horas.

Um desses descendentes é o educador Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo e presidenciável do PT nas eleições de 2018, na qual conseguiu ir até o segundo turno.

Em seu perfil de Twitter, Haddad disse que lamenta o ocorrido. “Nosso Líbano tem sido castigado pela história recente. Líbano é sinônimo de resistência e liberdade. Um povo magnífico que não merece tanto sofrimento, num momento já difícil. Que Deus abençoe a família das vítimas., num momento já difícil. Que Deus abençoe a família das vítimas”, escreveu o professor universitário.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.