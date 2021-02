Eduardo Moreira: mídia vendida esconde mensagens de Moro e Dallagnol

247 - O economista Eduardo Moreira criticou a cobertura de imprensa tradicional sobre os diálogos entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, com várias ilegalidades da operação, como demonstram as conversas.

"As mensagens revelando as mensagens de Deltan e Moro mereciam capas de jornais, portais e revistas. Um dos maiores escândalos da história deste país. Recebem somente notas de rodapé da vergonhosa 'grande mídia', vendida, brasileira", escreveu o estudioso no Twitter.

Um das mais recentes ilegalidades foi revelada após a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter acesso aos diálogos, após autorização do Supremo Tribunal Federal. Deltan Dallagnol deixou clara a sua parcialidade. "O material que o Moro nos contou é ótimo. Se for verdade, é a pá de cal no 9 e o Márcio merece uma medalha", disse o procurador.

Outras mensagens trocadas entre Moro e procuradores devem ser reveladas. Em sua conta no Twitter, o jornalista Leandro Demori destacou que o acervo com a defesa de Lula é bem maior do que a Vaza Jato.

A grande mídia no Brasil é só mais um partido do centrão. — Eduardo Moreira (@eduardomoreira) February 2, 2021

