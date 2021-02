Acervo com a defesa de Lula é bem maior do que a Vaza Jato, diz Demori

“A defesa do ex-presidente Lula tem em mãos até o momento: 740GB” - ou seja, “cerca de 10% do total da Spoofing”, segundo o editor do The Intercept Brasil, Leandro Demori edit

247 - O acervo da Operação Spoofing com a defesa do ex-presidente Lula é bem maior do que foi divulgado pelo The Intercept, que iniciou o processo da Vaza Jato, mostrando os crimes cometidos pela Operação Lava Jato, um dos pilares do golpe de Estado no país.

Segundo o editor do The Intercept Brasil, Leandro Demori, o portal “tem um acervo que corresponde a 0,56% do arquivo total apreendido pela Spoofing”.

O tamanho do arquivo da Vaza Jato corresponde a 43,8GB, enquanto o da Operação Spoofing, da Polícia Federal, que contém a íntegra das mensagens entre o ex-juiz Sergio Moro e integrantes da força-tarefa da Lava Jato, corresponde a 7TB.

Demori destacou, no Twitter, nesta segunda-feira, 1, que “a defesa do ex-presidente Lula tem em mãos até o momento: 740GB” - ou seja, “cerca de 10% do total da Spoofing”.

O que a defesa do ex-presidente @LulaOficial tem em mãos até o momento: 740GB.



Isso corresponde a cerca de 10% do total da Spoofing. February 1, 2021

A defesa de Lula diz que tem, em sua posse, até o momento, 5.564.269 itens.



O arquivo da Vaza Jato tem 768.806 itens. — Leandro Demori (@demori) February 1, 2021

Os dados colocados por Demori nas redes sociais esclarecem para o fato de que muitas ilegalidades da Lava Jato ainda não foram reveladas, o que foi comprovado pelas recentes mensagens publicadas pelos portais de notícias, mostrando nitidamente, entre outras coisas, a parcialidade de Moro em condenar Lula para que ele não participasse das eleições de 2018.

