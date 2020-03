Quem são os empresários que apoiam Bolsonaro e que poderão sofrer boicotes

O grupo de empresários “Brasil 200”, liderado por figuras como Luciano Hung e Flávio Rocha, dono da Riachuelo, se diz apartidário, mas contribuiu para eleger Bolsonaro e também financia manifestações em defesa do ocupante do Planalto. Conheça quem são os empresários e suas empresas edit

247 - Quem entra no site "Brasil 200" encontra um grupo de empresários isentos e preocupados com o desenvolvimento do país. Mas, por trás desta fachada nacionalista, existe um grupo comprometido com o bolsonarismo, que contribuiu financeiramente em sua campanha e sustenta as manifestações de apoio ao ocupante do Planalto.

Mesmo com a economia em frangalhos e ameaças de boicote às marcas, os empresários seguem prestando apoio a Bolsonaro

A diretoria do grupo é composta por alguns empresários donos de marcas conhecidas, entre eles: João Apollinário, dono da Polishop, Sebastião Bomfim, dono da Centauro, Afrânio, Nogueira, dono da Coco Bambu, Luciano Hung, dono das lojas Havan, entre outros empresários, que também fazem parte das diretorias estaduais do "Brasil 200".

O presidente do grupo é Gabriel Rocha Kenner sobrinho de Flávio Rocha.

Recentemente, o dono da rede de restaurantes Madero Junior Durski declarou apoio a Bolsonaro e também em defesa do fechamento do Congresso.

Após a declaração pública, ele recebeu diversas declarações de boicote nas redes, incluindo nomes de famosos como Patrícia Pillar.