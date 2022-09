Equipe de Lula vê Ciro Gomes aliado a Bolsonaro e avalia iniciar campanha pelo voto útil

Os eleitores de Ciro Gomes, se migrarem para Lula, podem garantir a vitória do petista sobre Bolsonaro já no primeiro turno edit

247 - Mesmo diante dos repetidos ataques, a campanha do ex-presidente Lula (PT) vinha resistindo a subir o tom contra Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT. A avaliação de momento, no entanto, é de que o pedetista se aliou a Jair Bolsonaro (PL) e é necessário mudar de estratégia, relata Andréia Sadi, do g1.

Aliados de Lula têm procurado o presidente do PDT, Carlos Lupi, para conversar sobre o papel desempenhado por Ciro Gomes na campanha eleitoral. Eles veem o candidato como linha auxiliar do bolsonarismo e tratam seus ataques contra Lula como um "desserviço" ao país. "Ele podia arrancar votos de Lula no voto programático, legitimamente, mas não agir, na avaliação de petistas ao blog, 'como uma linha auxiliar de Bolsonaro'", diz Sadi.

Lula vem poupando Ciro Gomes, em uma tentativa de não destruir as pontes que poderiam ligá-los no eventual segundo turno. No debate presidencial da TV Bandeirantes, por exemplo, o petista foi atacado diversas vezes pelo pedetista, mas ainda sim disse nutrir respeito pelo candidato. Em troca, recebeu uma "bofetada", dizem os aliados do petista.

Portanto, a avaliação da campanha de Lula é de que chegou a hora de esvaziar Ciro Gomes e iniciar um movimento pelo voto útil. Ou seja, é hora de partir para conquistar os eleitores de Ciro Gomes, que podem até mesmo garantir a vitória de Lula no primeiro turno. Ele pontua cerca de 8% nas pesquisas eleitorais.

A estratégia está em discussão, divide opiniões e ainda não tem o aval de Lula.

A ideia era chamar o voto útil somente na reta final da campanha, perto de 2 de outubro. A cada dia que passa, fica mais difícil poupar Ciro Gomes, porque ele "subiu muito o tom". A campanha pelo voto útil pode, então, ser antecipada.

"Acabou a boa vizinhança", define um aliado de Lula.

