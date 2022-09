Heleno escancara papel de Ciro Gomes como linha auxiliar do bolsonarismo

Apoie o 247

247 - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Heleno, fez uma postagem no Twitter na manhã desta terça-feira (6) escancarando o papel de linha auxiliar do bolsonarismo que vem sendo desempenhado por Ciro Gomes (PDT).

O candidato pedetista à Presidência tem pautado sua campanha eleitoral em ataques rasteiros ao ex-presidente Lula (PT), enquanto poupa Jair Bolsonaro (PL).

Por sua conduta de conivência com o bolsonarismo, Ciro Gomes vem perdendo eleitores, como é o caso da pesquisadora Ethel Maciel, que declarou: "eu já votei em Ciro, mas ele virou uma figura triste. Ressentido".

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, classifica o pedetista como "quinta coluna do bolsonarismo".

No vídeo compartilhado por Heleno, Ciro Gomes faz ataques a Lula e ao PT. As imagens são acompanhadas do seguinte texto: "conservadores estão proibidos de falar, então deixem o Ciro falar".

