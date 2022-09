Eleitores abandonam Ciro Gomes após novas agressões e baixarias contra Lula

Apoie o 247

247 – As novas agressões do pedetista Ciro Gomes contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na rádio Jovem Pan provocaram um efeito inverso ao desejado pelo candidato. As baixarias foram tão grandes que ele foi abandonado publicamente por eleitores. Foi o que fez, por exemplo, a pesquisadora Ethel Maciel, que se destacou no combate à covid-19, durante a pandemia:

Eu já votei em Ciro, mas ele virou uma figura triste. Ressentido. Violento. Não será presidente e não tem nem a humildade e nem a generosidade que tanto exige de Lula. Se acha superior a todos. Não está à altura que o cargo exige. Que fim triste de carreira. — Ethel Maciel, PhD (@EthelMaciel) September 5, 2022

Assim como ela, o coronel Marcelo Pimentel também se manifestou sobre seu arrependimento por ter votado em Ciro no passado. Com seus tiros pelo culatra, Ciro pode acabar favorecendo a vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno, uma vez que seus eleitores podem adotar o voto útil já no primeiro turno. Na mais recente pesquisa Ipec, Lula teve 44% dos votos e 49,5% dos votos totais .

