Erika Kokay rebate Mourão: atacar a democracia é golpismo e crime

247 - A deputada federal Erika Kokay rebateu nesta segunda-feira (2) o vice-presidente Hamilton Mourão, que disse achar “normal” o pedido feito por apoiadores do governo Bolsonaro pela volta da ditadura e ataques ao Supremo Tribunal Federal.

"Mourão, atacar a democracia não é 'liberdade de expressão', é golpismo e crime", escreveu a deputada pelo Twitter.

Hamilton Mourão foi abordado por jornalistas em frente ao Palácio do Planalto sobre o pedido de bolsonaristas feito durante as manifestações pró-governo realizadas no domingo (1). "Isso é liberdade de expressão. Tem gente que quer isso, mas a imensa maioria do povo não quer. Normal", afirmou Mourão.

Mourão, atacar a democracia não é "liberdade de expressão", é golpismo e crime! — Erika Kokay (@erikakokay) May 2, 2022





