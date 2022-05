Mourão diz que pedidos de volta da ditadura em atos bolsonaristas são 'liberdade de expressão'

O general disse achar “normal” o pedido feito por apoiadores do governo Bolsonaro pela volta da ditadura e ataques ao Supremo Tribunal Federal edit

247 - Abordado nesta segunda-feira (2) por jornalistas em frente ao Palácio do Planalto, o vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), disse que o pedido de bolsonaristas por intervenção militar, feito durante as manifestações pró-governo realizadas no domingo (1), são “liberdade de expressão”.

De acordo com reportagem do G1, o general disse que acha “normal” o pedido pela volta da ditadura e ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Isso é liberdade de expressão. Tem gente que quer isso, mas a imensa maioria do povo não quer. Normal", afirmou Mourão.

Tanto a volta da ditadura quanto o fechamento do STF são pautas inconstitucionais e antidemocráticas.

Bolsonaro foi a uma manifestação organizada por apoiadores e caminhou entre os simpatizantes. Cartazes pedindo intervenção militar e atacando o STF foram exibidos.

