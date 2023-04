"Estupidez muito grande", diz à CPI empresário bolsonarista arrependido de participar de terrorismo em Brasília

Comerciante ainda alega ter mudado de opinião sobre sistema eleitoral após declínio do bolsonarismo: "a urna eletrônica é o melhor sistema do mundo" edit

247 - Interrogado pela CPI dos Atos Antidemocráticos conduzida pela Câmara Legislativa do DF nesta quinta-feira (13), o empresário bolsonarista Joveci Xavier de Andrade disse estar arrependido de ter ido às manifestações golpistas promovidas por terroristas bolsonaristas em 8 de janeiro, informa o jornal O Globo.

"Fui naquela euforia. Confesso que eu não deveria ter ido. Deu muito errado. Eu jamais imaginava aquilo. Em qual país, isso deu certo? Destruir Congresso, Supremo, isso só ia aumentar a nossa conta. Destrói tudo e agora volta o Bolsonaro? É de uma estupidez muito grande", declarou.

Joveci é um dos donos da rede Melhor Atacadista e é suspeito de ter sido um dos financiadores do acampamento golpista montado em frente ao QG do Exército, na capital federal. Ele negou as acusações e disse que apenas visitou o acampamento três vezes, na condição de "desconhecido", e que se sentia seguro no local devido à presença de soldados fardados que agiam como "seguranças" - termo utilizado pelo empresário.

O comerciante apareceu em uma foto no 8 de janeiro em que segurava um cartaz escrito "Supremo é o povo" ao lado de outros bolsonaristas. Ele alegou hoje, no entanto, que apenas foi ao protesto, mas "não participou" e não invadiu nenhuma das sedes dos Três Poderes. Segundo ele, somente chegou "próximo à rampa" do Palácio do Planalto.

Arrependido da euforia bolsonarista, Joveci disse ter mudado de opinião sobre o sistema eleitoral brasileiro, reconheceu a eleição do presidente Lula (PT) e afirmou que não pretende mais mexer com política. "A urna eletrônica é o melhor sistema do mundo. Achei incrível os Estados Unidos, que é mais desenvolvido, usar ainda o sistema de papel", acrescentou.

