CPI que apura atos terroristas de 8/1 aprova pedido de acesso às agendas dos generais Heleno e Dutra

247 - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal que apura os atos terroristas do 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, aprovou cinco requerimentos visando o acesso de dados e documentos envolvendo militares os generais Gustavo Henrique Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto (CMP), e de Augusto Heleno, que comandou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o Metrópoles, foram aprovados pedidos de acesso a documentos que vão desde “a agenda do general Gustavo Henrique Dutra até os compromissos e visitas do general Augusto Heleno” durante o período compreendido entre os dias 1 de novembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023. Nesta quinta-feira (13), a CPI realizou a oitiva do empresário Joveci Xavier de Andrade, suspeito de financiar os atos golpistas.

