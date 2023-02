Ex-candidato a deputado de RO é preso na quarta fase da Operação Lesa Pátria

Preso por invadir o STF nos atos terroristas do dia 8, William Ferreira da Silva já foi sargento da Polícia Militar e tentou se eleger como deputado estadual de Rondônia edit

247 - Outro nome entre os alvos dos mandados de prisão da nova fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta sexta-feira (3) , foi revelado: William Ferreira da Silva, conhecido como 'Homem do Tempo' e ex-candidato a deputado estadual de Rondônia. A informação é da colunista Bela Megale do jornal O Globo.

Além de ter tentado se eleger como deputado estadual, Silva também já foi sargento da Polícia Militar. Ele é um dos três alvos de mandados de prisão na quarta fase da operação que investiga os terroristas bolsonaristas envolvidos nos atos do dia 8 de janeir. Seu nome chegou à Polícia Federal pois ele filmou a si mesmo dentro do STF durante as invasões golpistas em questão e publicou nas redes sociais.

>>> Policial legislativo, empresário e advogada estão entre alvos da nova fase da Operação Lesa Pátria

Mais cedo, o nome do empresário Lucimário Benedito Camargo, conhecido como Mário Furacão, já havia sido revelado entre os alvos dos mandados de prisão pela nova fase da operação. Natural de Rio Verde (GO), Mário gravou um vídeo invadindo o Palácio do Planalto nos atos antidemocráticos em Brasília.

