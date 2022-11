Forças Armadas planejam empossar indicados por Lula ainda em dezembro

Ideia é que os comandantes das Forças indicados por Lula já assumam seus postos antes mesmo do início do novo governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os comandantes das Forças Armadas não pretendem esperar até a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro, para passar seus cargos aos oficiais-generais indicados pelo petista.

De acordo com o Estadão, há um consenso nas Forças Armadas para que, em dezembro, antes da posse de Lula, os comandantes da futura gestão já estejam no cargo. A Força Aérea, inclusive, até mesmo definiu uma data para a cerimônia da passagem do bastão, que será no dia 23 do próximo mês.

Oficiais-generais consultados pelo jornal entendem não haver qualquer problema legal, dado que acreditam que Jair Bolsonaro (PL) não se oporia a publicar os decretos e nomear os escolhidos por Lula. A medida serviria para evitar constrangimentos aos atuais comandantes em caso de qualquer protesto bolsonarista contra a posse do presidente eleito, pois historicamente leva-se alguns dias após a posse do presidente para as trocas dos oficiais-generais.

A equipe de transição do novo governo encarou a decisão das Forças Armadas com 'estranheza', pois, neste caso, os novos comandantes assumiriam seus cargos antes mesmo do novo ministro da Defesa - que deve ser um civil .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.