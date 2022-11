Lula conversa com alta cúpula militar antes de definir ministro da Defesa

Apoie o 247

247 - Interlocutores do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), têm procurado integrantes da alta cúpula das Forças Armadas para medir a temperatura em relação a alguns nomes que podem ser indicados em breve para ocupar o Ministério da Defesa.

"O foco desta consulta informal é não criar arestas e escolher um nome palatável para as Forças Armadas e que ajude a pacificar e institucionalizar as relações", conta Bela Megale, do jornal O Globo.

Os militares têm defendido que seja escolhido alguém que "despartidarize" as Forças e que não tenha vínculo direto com o PT, dado o antipetismo que existe na caserna.

Reportagem da Folha de S. Paulo conta que os interlocutores de Lula são os ex-ministros Nelson Jobim, Celso Amorim, Jaques Wagner e a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC). Já entre os militares ouvidos estão o ex-comandante do Exército Edson Pujol e o ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva.

