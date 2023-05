Gleisi: Elcio Franco e Ailton Barros deixaram todas as pegadas dos crimes

Para presidente do PT, diálogo golpista ilustra "total escárnio com a democracia" edit

Apoie o 247

Google News

247 - O plano do coronel do Exército Elcio Franco, funcionário de confiança do governo de Jair Bolsonaro, de mobilizar 1.500 militares para dar um golpe de Estado foi criticado por políticos do PT, entre eles a presidente nacional da sigla, deputada Gleisi Hoffmann.

Novas mensagens de áudio divulgadas pela jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, mostram que Franco não só sabia da trama golpista, como apresentou sugestões concretas. As mensagens foram trocadas com o ex-major Ailton Barros, que está preso no âmbito das investigações do Vacinagate.

Segundo a presidente do PT, Franco e Barros discutiram como "passar por cima" das ordens do Exército em conversas que ilustram "total escárnio com a democracia".

"ATENÇÃO! Aparecem mais áudios do entorno de Bolsonaro sobre a trama golpista. Desse vez, Elcio Franco, ex-02 do Ministério da Saúde, e Ailton Barros, discutiram como passar por cima do comandante do Exército e fazer general de operações especiais indicando o caminho pro golpe. As conversas mostram total escárnio com a democracia e achavam que estavam acima da lei. Mas deixaram todas as pegadas dos crimes", postou Gleisi, em seu Twitter.

As mensagens de áudio colocam o coronel Elcio Franco no centro da trama golpista e levantam ainda mais preocupações sobre o envolvimento de militares em ações políticas ilegais.

ATENÇÃO! Aparece mais áudios do entorno de Bolsonaro sobre a trama golpista. Desse vez, Élcio Franco, ex-02 do Ministério da Saúde, e Ailton Barros, discutiram como passar por cima do comandante do Exército e fazer general de operações especiais indicando o caminho pro golpe. As… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 8, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.