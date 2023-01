"GLO é golpe!", disse Janja a Lula ao ouvir sugestão de Múcio

Ministro da Defesa sugeriu a Lula editar um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para controlar os terroristas bolsonaristas que atacavam Brasília no dia 8 edit

247 - A primeira-dama, Janja, protestou contra editar um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para controlar os terroristas bolsonaristas que atacavam Brasília no último dia 8.

A sugestão foi feita pelo ministro da Defesa, José Múcio, ao presidente Lula (PT) por telefone.

De acordo com Guilherme Amado, do Metrópoles, "Lula só fala no viva voz ao telefone, para ouvir bem a ligação". Assim, Janja também escutou o que dizia Múcio.

O ministro defendia a GLO para que as Forças Armadas pudessem sair às ruas com poder de polícia, visando restabelecer o controle sobre a capital federal.

Janja protestou imediatamente, segundo o colunista: “GLO não! GLO é golpe! É golpe!”.

