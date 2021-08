Golpista, Temer é contra impeachment de Bolsonaro e diz que "se cada um ficasse no quadrado constitucional, Brasil seria outro"

247 - Presidente do Brasil após articular um golpe de Estado contra o governo Dilma Rousseff (PT), do qual ele era vice, Michel Temer (MDB) disse que as instituições deveriam ficar no seu "quadrado constitucional".

“Nós não temos paz no nosso país. E a inexistência da paz gera uma instabilidade muito grande. Não quer isso significar que os vários setores da sociedade não possam contestar-se entre si. Mas é preciso cumprir o texto constitucional. Se cada um ficasse no seu quadrado constitucional, acho que o Brasil seria outro", afirmou Temer.

A declaração ocorreu durante debate com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e em meio a uma crise institucional causada após Jair Bolsonaro atacar o sistema eleitoral e membros do Judiciário e, em contrapartida, ter recebido uma dura reação dos magistrados, como Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Roberto Barroso.

Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news pelas denúncias de suposta fraude eleitoral em urnas eletrônicas durante as eleições.

Temer é contra impeachment de Bolsonaro

Durante o debate com FHC, Michel Temer disse que "a Constituição diz que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Quando há desarmonia, o que há é inconstitucionalidade".

Segundo ele, os pedidos de impeachment realizados "também causam instabilidade, interna e internacional". Temer assumiu o poder em 2016 após um impeachment ilegal contra Dilma Rousseff.

