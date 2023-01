Governo Bolsonaro liberou em média 619 novas armas por dia para CACs

Foram 904.858 registros para aquisição de revólveres entre 2019 e 2022, apontaram números do Exército via Lei de Acesso à Informação edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro (PL) liberou em média 691 registros de armas por dia para grupo formado por caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) nos quatro anos de mandato. Foram 904.858 registros para aquisição de revólveres entre 2019 e 2022, apontaram números do Exército via Lei de Acesso à Informação (LAI). As informações foram publicadas pelo portal G1.

Pela primeira vez foi o total de novas armas liberadas por Bolsonaro em todo o seu mandato, desde a posse, em 1º de janeiro de 2019, até dezembro de 2022.

Os registros concedidos aos CACs no governo Bolsonaro representaram a liberação de 26 novas armas por hora no país nos últimos quatro anos.

O número de pessoas com certificado de CAC aumentou 474%, segundo dados do Anuário de Segurança Pública, que considera licenças para atividades de caçador, atirador desportivo e colecionador concedidas até 1º de julho de 2022.

O número de pessoas com registro de CAC passou de 117,5 mil em 2018, antes de Bolsonaro assumir, para 673,8 mil.

