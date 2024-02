Haddad defende declaração de Lula contra massacre em Gaza: "grito de socorro pertinente"

Apoie o 247

247 - O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, foi mais uma autoridade a defender o discurso do presidente Lula (PT) em repúdio ao genocídio promovido por Israel contra a população da Faixa de Gaza. De acordo com Haddad, a fala de Lula em defesa do povo palestino foi "pertinente" e representa um "grito de socorro" para que o massacre, que já vitimou mais de 30 mil pessoas, pare.

A declaração de Haddad ocorreu durante entrevista à GloboNews nesta quarta-feira (21). Questionado sobre Lula ter comparado o genocídio em Gaza ao Holocausto, o ministro afirmou que "é possível discutir uma palavra ou outra do presidente", mas ressaltou: "Não podemos ficar indiferentes ao que está acontecendo [em Gaza], que é muito grave".

"Eu não gostaria de sair da essência, que é buscar a solução para aquele problema, de preferência com dois Estados, como está previsto na resolução das Nações Unidas", acrescentou Haddad.

