"Impeachment de Bolsonaro salva vidas": oposição reforça campanha pelo Fora Bolsonaro

247 - Diante do descaso promovido pelo governo de Jair Bolsonaro em relação à pandemia do novo coronavírus - que vem crescendo no Brasil, como mostra a situação caótica do Amazonas -, a oposição reforçou a campanha pelo “Fora Bolsonaro”.

Nas redes sociais, diversas personalidades políticas se posicionaram em defesa do impeachment de Bolsonaro. A deputada estadual e ex-candidata do PSOL à prefeitura do Rio de Janeiro, Renata Souza, afirmou em postagem que “o impeachment do Bolsonaro salva vidas”.

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, destacou que “é o impeachment que pode nos salvar dessa tragédia”, nas redes sociais.

Bolsonaro isenta agora de imposto os cilindros de oxigênio que ele tinha tributado no dia 24 de dezembro. O q ele ñ conta é q no mesmo dezembro isentou armas e pistolas. Só um governo genocida facilita armas e dificulta oxigênio. É o impeachment q pode nos salvar dessa tragédia January 16, 2021

Já o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) compartilhou um vídeo do panelaço em Manaus (um dentre os vários que ocorreram nesta sexta-feira, 15, pelo País) e destacou: “O povo de Manaus grita e nós temos que ouvir! Temos que começar o impeachment já!”

O povo de Manaus grita e nós temos que ouvir! Temos que começar o impeachment já!#ImpeachmentBolsonaroUrgente#ForaBolsonaro pic.twitter.com/62yZnaAEjG — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) January 16, 2021

Os partidos Rede, PSB, PT, PCdoB e PDT anunciaram em nota que apresentarão um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, desta vez em razão do colapso no sistema de saúde de Manaus, capital do Amazonas.

