Rede, PSB, PT, PCdoB e PDT apresentarão pedido de impeachment de Bolsonaro pelo caos em Manaus

247 - Os partidos Rede, PSB, PT, PCdoB e PDT anunciaram em nota nesta sexta-feira (15) que apresentarão um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, desta vez em razão do colapso no sistema de saúde de Manaus, capital do Amazonas. Nesta sexta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi cobrado por não pautar nenhum dos mais de 60 pedidos de impedimento.

Os casos de coronavírus na região estão em alta e pacientes com Covid-19 e outras enfermidades, até mesmo bebês, ficaram na iminência de não ter cilindros de oxigênio para auxiliar na respiração. Alguns foram a óbito.

As legendas argumentam que Bolsonaro deve ser responsabilizado por deixar a capital sem oxigênio, por falar contra o distanciamento social e o uso de máscaras e também por disseminar informações falsas.

"Considerando a prática de crimes de responsabilidade em série, que resultaram na dor asfixiante do Amazonas e de milhares de famílias brasileiras, nossos partidos - Rede, PSB, PT, PCdoB e PDT - decidiram apresentar novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República deve ser política e criminalmente responsabilizado por deixar sem oxigênio o Amazonas, por sabotar pesquisas e campanhas de vacinação, por desincentivar o uso de máscaras e incentivar o uso de medicamentos ineficazes, por difundir desinformação, além de violar o pacto constitucional entre União, Estados e Municípios", diz trecho do texto.

Eles pedem ainda a volta imediata do funcionamento do Congresso Nacional, que está de recesso. "O Brasil está morrendo sufocado por este presidente. Basta! Já passou da hora de o Congresso Nacional, representando a nação, reagir. Defendemos, também, que o Congresso volte a funcionar imediatamente, para aprovar medidas que possam colaborar decisivamente para sanar os graves problemas que vitimam a população do Amazonas e de todo o Brasil".

