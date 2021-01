Maia vira alvo de indignação e piada nas redes por criticar Bolsonaro, mas não liberar impeachment

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um dos assuntos mais comentados na rede social Twitter por criticar o governo com frequência, mas segurar as dezenas de ações de impeachment contra Bolsonaro edit

Internautas dizem que estão cansados da postura do parlamentar. Alguns fizeram piada com o fato e outros criticaram duramente sua negligência com a população brasileira.

Nesta sexta (15) Maia disse que “a falta de oxigênio em Manaus, o atraso na vacina, a falta de coordenação com estados e municípios são resultado da agenda negacionista que muitas lideranças promovem”. E os internautas disseram que “não aguentam mais nota de repúdio”.

Veja a repercussão:

