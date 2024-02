Itamaraty convoca embaixador de Israel para dar explicações após ataques de Tel Aviv a Lula

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou nesta segunda-feira (19) o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, a comparecer ao Palácio do Itamaraty, informa a revista Veja.

O motivo explicitado pelo Itamaraty foi a "gravidade das declarações desta manhã” do governo israelense sobre o presidente Lula, após o chefe de Estado brasileiro fazer fortes críticas à guerra de Israel contra a Palestina, que já matou mais de 29 mil pessoas.

Por conta de críticas contundentes do presidente Lula aos ataques promovidos pelo governo israelense em Gaza, Tel Aviv decidiu atacar o chefe de Estado brasileiro, declarando-o persona non grata.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que matou mais de 29 mil palestinos em Gaza.

