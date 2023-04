Lula anunciará novo salário mínimo em pronunciamento neste domingo sobre 1º de maio

Tom do discurso será otimista e abordará medidas para valorização da classe trabalhadora edit

247 - Às 20h deste domingo (30), o presidente Lula (PT) fará um discurso em rede nacional de rádio e televisão em homenagem ao Dia do Trabalhador, celebrado nesta segunda-feira, 1º de maio, informa o jornal Estadão.

O tom do pronunciamento será otimista e destacará o aumento do salário mínimo, que passará de R$ 1.302 para R$ 1.320 , e também falará sobre a política de valorização permanente do piso nacional.

>>> Secretário da CUT diz que melhoria no poder de compra do salário mínimo será central no 1º de maio

Contemplando outra reivindicação da classe trabalhadora, o governo tomou a decisão de isentar do Imposto de Renda aqueles que ganham até dois salários mínimos (R$ 2.640) . Lula ainda espera que a faixa de isenção seja gradualmente ampliada até chegar a R$ 5 mil.

Durante seu discurso, o presidente também abordará a nova regra para o reajuste do salário mínimo, que incluirá não apenas a reposição da inflação, mas também o crescimento da economia (PIB) dos dois anos anteriores.

