Haddad celebra isenção do IR para quem recebe até R$ 2.640: "dá fôlego às famílias"

Anúncio do aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda foi feito pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesta sexta-feira edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) manifestou-se favoravelmente à confirmação de que o governo pretende aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até R$ 2.640 por mês (dois salários mínimos) a partir de 1º de maio.

“A tabela do IR ficou sete anos sem reajuste. Até o trabalhador que ganhava um salário mínimo e meio já estava pagando IR. [A nova faixa de isenção] dá um fôlego para as famílias que estão endividadas e com problemas de acesso a crédito e até de consumo", declarou o ministro a jornalistas em São Paulo nesta sexta-feira (28), de acordo com o portal Metrópoles.

O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também na sexta. Ele afirma que a medida beneficiará especialmente aqueles com menor poder aquisitivo, que não terão nenhum valor retido na fonte. Ao todo, 13,7 milhões de trabalhadores serão isentos de pagar o imposto com a alteração na regra.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.