Lula deve anunciar Lewandowski no Ministério da Justiça nesta quinta-feira

247 - A expectativa é de que o presidente Lula anuncie ainda nesta quinta-feira (11) Ricardo Lewandowski como o novo titular do ministério da Justiça, após o receber um sim do ministro aposentado do STF. As informações são do jornal O Globo. >>> Lewandowski aceita convite de Lula e será o novo ministro da Justiça

Após receber nesta quarta-feira (10) Flávio Dino e Lewandowski no Alvorada, para dar início às discussões sobre os detalhes da sucessão na pasta do Ministério da Justiça, o presidente se reúne novamente, às 11h desta quinta-feira (11), com Lewandowski, para acertar mais detalhes antes da oficialização pública. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também participa da conversa.

