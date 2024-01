Lula diz que 'o inferno aguarda' responsáveis por mentiras que levaram a sua prisão injusta

Apoie o 247

247 - Em um forte discurso no evento de assinatura para a retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), o presidente Lula (PT) desabafou sobre a intensa perseguição que sofreu em seus dois primeiros mandatos. O chefe do Executivo, no entanto, afirmou estar "orgulhoso e alegre" por ter dado a volta por cima e recuperado a dignidade da Petrobrás, dos petroleiros e do povo brasileiro.

Em uma referência à Operação Lava Jato, Lula afirmou que houve uma armação, atendendo a interesses obscuros dos Estados Unidos, para acabar com a Petrobrás e a soberania do Brasil: "a história ainda vai ser contada, porque vocês sabem que muitas vezes demora até séculos para a gente saber da verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República: tudo que aconteceu neste país foi uma mancomunação entre alguns juízes e procuradores deste país, subordinados ao Departamento de Justiça dos EUA, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobrás".

"Estou orgulhoso de estar aqui. Vocês não têm noção da alegria que estou de estar vestindo essa camisa de cor de abóbora [em alusão ao uniforme dos petroleiros]. Eu cansei de dizer ao Deyvid Bacelar [coordenação da Federação Única dos Petroleiros, a FUP] que eu tinha dó dos camisas laranjas da Petrobras, porque quantas vezes os companheiros entraram em restaurantes para comer e, porque estavam com essa camisa, eram chamados de ladrões. E por que isso acontece? Porque toda vez que você quer ganhar uma disputa, você primeiro destrói moralmente a pessoa, inventa uma mentira e martela ela até se tornar uma verdade na cabeça do povo", disse o presidente. >>> LEIA TAMBÉM: Lula e Raquel Lyra enfatizam papel estratégico da refinaria Abreu e Lima para Pernambuco

O chefe do Executivo, então, afirmou que conseguiu superar seus obstáculos, enquanto seus detratores 'estão apodrecendo': "eu nem deveria estar contando essas coisas aqui porque já se passou muito tempo, o povo já me colocou de volta, as pessoas que me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentiram e sabem que o inferno os aguarda, por tanta mentira que eles contaram. Os pastores que mentiram ao meu respeito sabem que não estão falando em nome de uma religião séria ou em nome de Deus, sabem que estão mentindo e que Deus está vendo. Isso faz parte de um jogo sórdido, talvez o pior que eu já vi."

Ele, então, fez uma alusão a Getúlio Vargas, ex-presidente brasileiro que se suicidou após sofrer intensa pressão da mídia e de opositores: "eu tive 59 capas de revista me chamando de ladrão.13 horas de Jornal Nacional me chamando de ladrão. 680 primeiras capas de jornais me chamando de ladrão. Eu poderia ter entrado numa sala, dado um tiro na minha cabeça, e escrever uma carta dizendo 'acabou'. Mas aprendi com minha mãe que dignidade não se compra, e sim se adquire no berço, com a educação que recebemos." Assista ao trecho do discurso de Lula abaixo:

