Lula não teve acesso às imagens de Gonçalves Dias no Planalto em 8/1 antes de quarta-feira, diz Pimenta

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, disse nesta quinta-feira (20) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não teve acesso antes de quarta-feira (19) às imagens que mostram o ex-ministro do GSI Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto dando passagem aos terroristas bolsonaristas de 8 de janeiro.

Em entrevista à GloboNews, Pimenta afirmou que o presidente Lula foi informado anteriormente de que as imagens não existiam e que a demissão de Dias foi uma decisão do próprio general da reserva após reunião com o presidente.

Após os atos daquele dia, a cúpula do Planalto solicitou as 160 horas de gravação do circuito interno. Foi notada, no entanto, a ausência das imagens da câmera em frente à sala presidencial, que não constavam no resumo apresentado pelo GSI. O chefe de gabinete de Lula, Marcola, questionou onde estavam as imagens. Gonçalves Dias disse a Marcola e ao ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que a câmera em questão não estava funcionando.

A avaliação do presidente Lula é de que as imagens foram escondidas dele, já que Gonçalves Dias foi perguntado de maneira direta sobre a câmera em frente ao gabinete da Presidência. (Com Reuters).

