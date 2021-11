Lula se encontra com líderes sindicais alemães no primeiro comprimisso da agenda na Europa

"Importante reflexão no encontro com lideranças sindicais alemãs sobre os desafios de organização da classe trabalhadora no Brasil e no mundo", disse o ex-presidente pelas redes sociais edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta quinta-feira (11) com representantes de sindicatos alemães, no primeiro compromisso de sua agenda pela Europa.

"Importante reflexão no encontro com lideranças sindicais alemãs sobre os desafios de organização da classe trabalhadora no Brasil e no mundo", disse o ex-presidente pelas redes sociais.

2 - Na foto: Reiner Hoffmann, presidente da Confederação Alemã de Sindicatos, Michael Vassiliadis, presidente do Sindicato de Minas, Química e Energia, Frank Werneke, presidente do Sindicato Unido de Serviços e Christiane Bonner, 2º presidente do @IGMetall. pic.twitter.com/0PLDKdB0uS — Lula (@LulaOficial) November 11, 2021





Em Berlim, Lula reúne ainda com o ex-presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz, ex-líder do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD). Já na Bélgica, o ex-presidente participará de debate no Parlamento Europeu e terá reuniões com os líderes social-democratas.

Na França, Lula vai participar de conferência sobre o lugar do Brasil no mundo, no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po). No dia 17, o petista receberá o prêmio Coragem Política 2021, concedido pela revista Politique Internationale por sua gestão. Ainda em Paris, planeja se reunir com a prefeita Anne Hidalgo.

Na última parada da viagem, o ex-presidente deve participar de uma conferência na Espanha, além de se reunir com lideranças políticas.

