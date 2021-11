Lula inicia agenda de encontros com lideranças políticas na Europa

Liderando todas as pesquisas de intenção de voto para presidente em 2022, Lula tem encontros com lideranças políticas em quatro países: Alemanha, Bélgica, França e Espanha edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta quinta-feira (11) a uma agenda internacional na Europa, onde tem encontros com lideranças políticas em quatro países: Alemanha, Bélgica, França e Espanha.

Em Berlim, Lula reune com o ex-presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz, ex-líder do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD). Já na Bélgica, Lula participará de debate no Parlamento Europeu e terá reuniões com os líderes social-democratas.

Na França, o ex-presidente petista vai participar de conferência sobre o lugar do Brasil no mundo, no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po). No dia 17, Lula receberá o prêmio Coragem Política 2021, concedido pela revista Politique Internationale por sua gestão. Ainda em Paris, planeja se reunir com a prefeita Anne Hidalgo.

PUBLICIDADE

Na última parada da viagem, o ex-presidente deve participar de uma conferência na Espanha, além de se reunir com lideranças políticas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE