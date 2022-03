Marco Aurélio Carvalho sobre ataques de Tabata Amaral ao PT: 'ela tem lado e não parece ser o do povo brasileiro'

A advogado Marco Aurélio Carvalho, membro do Grupo Prerrogativas, também criticou "a subserviência que a deputada vêm demonstrando a uma parte da classe empresarial do nosso país" edit

247 - Membro do Grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio Carvalho classificou como "constrangedores, mas nem um pouco surpreendentes", as declarações feitas pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), após a parlamentar atacar o PT e afirmar ser necessário "estressar o máximo o programa" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato ao Planalto e líder em todas as pesquisas eleitorais.

"A implicância com o PT e com o Lula só não é maior do que a subserviência que a deputada vem demonstrando a uma parte da classe empresarial do nosso país. A deputada tem lado… e não parece ser o do povo brasileiro…", afirmou o advogado.

"Basta ver as posições que assumiu nos temas previdenciários e trabalhistas, que lhe renderam efusivos aplausos e entusiasmados agradecimentos no jantar em questão", acrescentou.

De acordo com Marco Aurélio, "ainda bem que esta posição belicosa é isolada dentro do PSB e das demais forças políticas do campo democrático".

"De toda sorte, o Presidente Lula é generoso o bastante para, sem rancores, debater o seu projeto para o país, e não se deixará conduzir por sentimentos menores", afirmou o advogado.

"O apoio da Deputada Tabata ao programa de reconstrução e de reconciliação do país é muito bem-vindo. Os desafios são enormes, e o que nos une é muito maior do que o que nos divide".

