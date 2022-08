'Michelle Bolsonaro faz um maniqueísmo fundamentalista e perigoso', diz Frente Inter-religiosa

Apoie o 247

247 - A Frente Inter-religiosa Dom Paulo Evaristo Arns publicou nesta terça-feira (9) uma nota contra as declarações feitas pela primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, de que o Palácio do Planalto, local de trabalho da Presidência da República, foi "consagrado a demônios". De acordo com a frente, Michelle "usa a divindade para tornar o semelhante um inimigo desumanizado, ligado a forças nefastas e que podem inclusive ser alvo de violência de forma legitimada".

"Um maniqueísmo fundamentalista e perigoso, característico de regimes fascistas. Essa mesma estratégia foi utilizada no passado para legitimar perseguições religiosas destrutivas e promotoras de mortes", acrescentou.

De acordo com a frente, o posicionamento da primeira-dama "violam a legislação eleitoral e promovem, através da demonização do diferente, a cultura de ódio, colocando em risco a convivência pacífica entre as distintas tradições religiosas e o respeito às diferentes crenças". "Ao atribuir às administrações anteriores uma 'consagração ao demônio', a primeira-dama repete uma antiga prática excludente, beligerante e preconceituosa", continuou.

"O resultado dessas declarações não pode ser outro senão fomentar a desagregação da sociedade através do medo e colocar em risco a luta internacional de mais de um século por diálogo e cooperação inter-religiosa e ecumênica. Com este discurso de ódio em nossa pátria, os casos de violência e intolerância religiosa aumentaram de forma vertiginosa nos últimos 4 anos", acrescentou.

