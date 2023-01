Ministro de Direitos Humanos entrega relatório a Lula sobre omissões do governo Bolsonaro com ianomâmi

Apoie o 247

247 - O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse nesta segunda-feira (30), em entrevista á CNN Brasil, que o governo Bolsonaro foi omisso e ignorou denúncias de mortes e garimpo ilegal na Terra Indígena ianomâmi.

Os dados são de um relatório entregue hoje ao presidente Lula (PT) durante uma reunião com ministros e o comandante da Aeronáutica para balizar ações de socorro aos indígenas e discutir iniciativas para combater o garimpo ilegal e outras atividades criminosas na região.

“Mostramos ao presidente todas as ações e omissões que vieram a fragilizar a política de direitos humanos no país que resultaram, dentre outras tragédias, nesta que nós estamos assistindo agora [ianomâmi], para que sejam apuradas as devidas responsabilidades, para que isso não possa mais acontecer”, pontuou.

Segundo o ministro, apesar de informada sobre morte de indígena na Covid-19, invasão de garimpeiros e violência contra esses indígenas, a pasta teria ignorado ou arquivado denúncias.

“Houve uma série de omissões e ações que resultaram direta ou indiretamente no agravamento da situação como, por exemplo, a rejeição de orientações de organismos nacionais e internacionais no que se refere à proteção do povo ianomâmi. Houve a recomendação de que se rejeitasse um projeto de lei que determinava o envio de ajuda emergencial aos povos ianomâmi [remédio, comida e leito de UTI]”.

Almeida também destacou omissão do então ministério sob o comando de Damares Alves. “O ministério da Mulher se pronunciou positivamente na defesa de um projeto que projeto de lei que propunha a legalização da atividade de garimpo em terras indígenas”, finalizou.

