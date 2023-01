Lula faz reunião com ministros e comandante da Aeronáutica para balizar socorro aos ianomâmi

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira (30) para tratar de ações emergenciais para proteção e auxílio ao povo ianomâmi com os ministros da Casa Civil, Rui Costa; Justiça, Flávio Dino; Defesa, José Múcio; Povos Originários, Sônia Guajajara; Direitos Humanos, Sílvio de Almeida; Minas e Energia, Alexandre Silveira; Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, com a presidenta da Funai Joenia Wapichana e com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa.

O objetivo foi discutir iniciativas para combater, o mais rápido possível, o garimpo ilegal e outras atividades criminosas na região impedindo o transporte aéreo e fluvial que abastece os grupos criminosos. O controle do acesso de pessoas não autorizadas pelo poder público à região para impedir atividades ilegais, bem como a disseminação de doenças entre os ianomâmi foi pauta do encontro.

Dar assistência nutricional e de saúde ao povo Yanomami, com alimentos adequados aos seus hábitos, e garantir a segurança necessária para que equipes de saúde possam exercer suas atividades nas aldeias também estão entre as prioridades. Assim como garantir rapidamente o acesso a água potável por meio de poços artesianos ou cisternas e medir a contaminação por mercúrio dos rios e nas pessoas.

O presidente determinou que todas essas ações sejam feitas no menor prazo, para estancar a mortandade e auxiliar as famílias ianomâmi.

