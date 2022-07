MP denuncia Guaranho e fala em motivação fútil por preferência política

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou nesta quarta-feira, 20, denúncia contra o bolsonarista Jorge Guaranho, que matou a tiros o militante do PT Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu (PR), no último dia 9. O MP afirma que Guaranho agiu por motivação fútil: "preferências político-partidárias antagônicas".

O terrorista foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e por colocar outras pessoas em risco após atirar contra e matar Arruda durante sua festa de aniversário, que tinha como tema o PT e o ex-presidente Lula.

A denúncia foi anunciada em coletiva de imprensa pelos promotores de Justiça Tiago Lisboa e Luís Marcelo Mafra Bernardes da Silva.

Segundo o portal g1, Lisboa afirmou ainda aguardar laudos serem anexados ao processo, mas que o MP avaliou que o material não é imprescindível ao oferecimento da denúncia.

