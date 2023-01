Múcio diz que núcleo de acampamento bolsonarista em Brasília tinha ligação com as Forças Armadas: “virou um clube de amigos”

Apoie o 247

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, disse nesta terça-feira (24) em entrevista à GloboNews, que o núcleo de coordenação dos acampamentos montados em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, tinha ligação com as Forças Armadas. Segundo Múcio, por este motivo ele teve muita dificuldade de “tirar o núcleo desse movimento”. As informações são do site Poder 360.

“Eu tinha certeza que estava mexendo ou negociando com gente que tinha ligação até com as próprias Forças Armadas”, declarou.

Múcio acrescentou que a ‘vila’ acabou se tornando um ‘clube de amigos’, aparentemente inofensivo. “Eu passava ali [em frente ao QG] 2x por dia, de manhã e de noite. Você via senhoras, você via pessoas em cadeira de roda e jogando baralho, virou ali um clube de amigos. O erro foi não ter impedido a entrada dos ônibus e permitido a entrada das pessoas [no acampamento]. Então aquilo que era 200 [pessoas] numa noite virou 4.000”, finalizou.

