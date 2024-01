"Não haverá impunidade para quem cometeu crime contra a democracia", diz Pimenta, após caso Jordy

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, emitiu uma declaração enfática nesta quinta-feira (18), após a deflagração da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que teve como um dos alvos o deputado federal ultrabolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ). Pimenta assegurou que não haverá impunidade para aqueles que cometeram crimes contra a democracia, independentemente de sua posição na sociedade.

Em um post nas redes sociais, Pimenta acrescentou: "quem participou, financiou, organizou e incentivou ou planejou as ações criminosas que tentaram reverter o resultado soberano das eleições terão suas condutas identificadas e responderão por seus atos." A mensagem do ministro da Secom deixou claro que não importa a posição ocupada por aqueles envolvidos nos atos golpistas, sejam eles "deputados, ex-presidentes, filhos de presidentes, civis ou militares, empresários ou pensionistas do exército". "Todos estão sujeitos às consequências da lei e da Constituição Federal quando cometem crimes contra o Estado Democrático e o livre funcionamento das instituições", disse.

continua após o anúncio

O que precisa ficar definitivamente esclarecido é que não haverá impunidade para quem cometeu crimes contra democracia. Quem participou, financiou, organizou e incentivou ou planejou as ações criminosas que tentaram reverter o resultado soberano das eleições terão suas condutas… — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) January 18, 2024

Vale ressaltar que a referência ao "ex-presidente" na declaração de Pimenta é uma alusão a Jair Bolsonaro, acusado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8/1 de ser o "mentor moral" dos golpistas.

continua após o anúncio

A Operação Lesa Pátria, que teve Carlos Jordy como um dos alvos, obteve mensagens que comprovariam que o parlamentar teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro. As buscas foram realizadas na Câmara dos Deputados e nos endereços ligados ao deputado, sendo a primeira vez que um membro do Congresso Nacional foi alvo de busca e apreensão no âmbito dessa operação.

As autoridades policiais acreditam que as mensagens trocadas por Jordy podem ter servido como "atos preparatórios" para os eventos ocorridos em 8 de janeiro do ano passado. Os crimes investigados incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime, conforme divulgado pela PF. Carlos Jordy classificou a ação da PF como autoritarismo em manifestação nas redes sociais.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: