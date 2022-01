Olavo de Carvalho morreu dizendo-se abandonado pelo clã Bolsonaro

Guru do bolsonarismo morreu ressentido com o clã, que reservadamente qualificava como "ingrato" edit

247 - O astrólogo Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo e da extrema direita no Brasil, morreu ressentido com o clã Bolsonaro, considerado por ele como “ingrato”.

De acordo com o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Olavo demonstrava insatisfação pelo fato “de não ter sido visitado por Jair Bolsonaro nos meses em que passou internado no Brasil, no Instituto do Coração”. “Em agosto, reclamou a um amigo que o presidente sequer lhe telefonara”, diz o colunista.

Nesta terça-feira (25), o clã Bolsonaro usou as redes sociais para lamentar a morte do ideólogo de extrema direita que faleceu aos 74 anos, oito dias após ter testado positivo para Covid-19. "Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o Filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. – Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família”, postou Jair Bolsonaro (PL).

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) também fizeram postagens lamentando a morte de Olavo.

